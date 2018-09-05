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В скандальном одесском приюте воспитанник постоянным насилием загнал маленького мальчика под кровать

В скандальном одесском приюте воспитанник постоянным насилием загнал маленького мальчика под кровать

Одесская полиция проводит проверку по факту противоправных действий в отношении ребенка в одном из местных приютов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице полиции Одесской области в Facebook.

В частности, как сообщается, 3 сентября в Хмельницкое отделение полиции поступило заявление работника приюта о том, что один из детей ходит перед другими воспитанниками в обнаженном виде.

Приехавшие на место сотрудники ювенальной превенции установили, что изложенный в заявлении факт имел место в конце августа, а парень, на которого указывал персонал приюта, уже был переведен в специальный медицинское учреждение.

Также в ходе проверки во время общения с детьми и сотрудниками приюта выяснилось, что, кроме указанных в заявлении сведений, вероятно имел место факт изнасилования 16-летним воспитанником несовершеннолетнего. Однако опросить пострадавшего ребенка оказалось невозможным в связи с тем, что еще до написания заявления в полицию персонал приюта перевел его в другой регион страны.

На данный момент продолжается досудебное расследование этого дела.

Отметим, что, как рассказала на своей странице в Facebook советник главы Одесской областной государственной администрации Артем Поланский, упомянутый подросток по имени Д. появился в приюте еще в 2015 году, когда ему было 13 лет. С виду он казался тихим и болезненным. Спустя три года он начал «бродить ночью голым по приюту, насиловать детей младшей группы, а в случае отказа — издеваться над ними и бить». Жертвой этих действий, в частности, стал мальчик 8 лет, который вынужден был три месяца спать под кроватью и боялся выходить ночью в туалет.

По данным Поланского, эта информация всплыла случайно 30 августа 2018 года, когда областная Служба по делам детей пыталась устроить подростка в Детский дом семейного типа. У него обнаружили девиантное поведение и сексуальные расстройства.

Поланский добавил, что при попытке сотрудниками областной Службы по делам детей установить психологическое состояние Д. и других детей, выяснилось, что из приюта исчезли все карты психологической работы с детьми и журнал наблюдений.

Вину за происходящее чиновник возложил на бывшего директора службы по правам детей Одесской ОГА Аллу Кирияк, которую уволили после другого скандала, связанного с этим же приютом. Тогда сотрудница одесской патрульной полиции Зоя Мельник опубликовала на своей странице в Facebook видео, на котором девочка лет пяти рассказала, что воспитатели бьют детей.

Тэги: Одесса, насилие, приют, криминал, Национальная полиция Украины

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