Как оказалось, украинские коровы повадились сбегать из страны к соседям

Белорусские пограничники заявили, что к ним постоянно бегут украинские коровы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении Госпогранкимитета Беларуси.

Сообщается, что на днях белорусские пограничники задержали шестнадцатилетнего украинца, который пытался вернуть стадо сбежавших коров, и незаконно пересек государственную границу.

Как оказалось, паренек пришел из села Познань Ровненской области. После оформления документов его вернули домой.

Также пограничники заявили, что в Столинском районе их наряд обнаружил стадо коров, сбежавших с украинской территории. Всего нашлись 178 животных.

Как говорят пограничники, это уже третий подобный случай в этом районе с начала года.

Как писала «Фраза», на Буковине группа неизвестных напала на украинских пограничников.

Также на Закарпатье засекли дрон контрабандистов – бандиты попытались отстреливаться.