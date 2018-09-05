Британские правоохранители рассказали, кто и каким образом пытался отравить Скрипалей

Британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Как выяснили журналисты «Фразы», правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения.

Как сообщает Sky News, полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. Утверждается, что им около 40 лет. Они прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года и вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки.

Их обвиняют в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль и офицера британской полиции Ника Бейли. Также их подозревают в сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля.

Кроме того, как утверждается, данные камер наблюдения позволили отследить маршрут передвижения Александра Петрова и Руслана Боширова 3 и 4 марта. Так, их зафиксировали в аэропорту «Гэтвик» в 16:22 в пятницу, 2 марта.

Позднее подозреваемых можно увидеть на железнодорожной станции Солсбери, они садятся на поезд в Лондон в 16:11 в субботу, 3 марта.

Позже этих двух мужчин зафиксировали на железнодорожном вокзале Солсбери в 11:48 утра в воскресенье, 4 марта. Через десять минут — в 11:58 — их видят на Уилтон-роуд в Солсбери, за несколько минут до нападения.

Затем мужчин видят в 13:05 на Фишертон-стрит в центре Солсбери, они направляются к железнодорожной станции. Через три минуты подозреваемых снова фиксируют на Фишертон-стрит.

В 13:50 Боширов и Петров попадут на камеры наблюдения на железнодорожной станции Солсбери, они возвращаются на поезде в Лондон. Позже подозреваемые проходят паспортный контроль в лондонском аэропорту «Хитроу» в 19:28 в воскресенье, 4 марта.

По данным The Sun, Петров и Боширов использовали для нанесения химиката флакон духов Nina Ricci «Premier Jour» со специальным разбрызгивателем. Именно эту емкость позднее нашел в парке британец Чарли Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества в июне вместе с подругой Дон Стерджесс, которая впоследствии скончалась. Как флакон попал в парк, пока неизвестно, однако теперь оба случая связаны воедино.

Как заявила директор юридической службы британской прокуратуры Сью Хемминг, «прокуроры Департамента по борьбе с терроризмом Королевской прокуратуры рассмотрели доказательства и пришли к выводу, что есть достаточно доказательств для того, чтобы обеспечить реалистичную перспективу осуждения».

В то же время заместитель комиссара Скоталнд-Ярда Нил Басу сказал, что расследование об отравлении было «очень сложным»: «Сегодня пока наиболее важный момент одного из самых сложных и интенсивных расследований, проведенных нами в борьбе с терроризмом, обвинения двух подозреваемых, которые являются гражданами России, в связи с атакой на Сергея и Юлия Скрипали».

Между тем, как сообщает Lenta.ru, в Министерстве иностранных дел РФ уже заявили, что «опубликованные в СМИ имена, как и фотографии» ни о чем им ничего не говорит и призвали британцев «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Великобритании, она не имеет намерения обращаться в Россию с просьбой о выдаче этих людей, поскольку Конституция этой страны не позволяет выдавать своих граждан. Тем не менее, уже выписан европейский ордер на арест Петрова и Боширова на случай, если они будут задержаны на территории какой-либо из стран Евросоюза.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, оказавшаяся его дочерью.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

30 марта стало известно, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

Вечером того же дня в Лондоне был обыскан самолет «Аэрофлота», прибывший из аэропорта «Шереметьево».

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.

6 апреля постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. При этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок».

12 апреля 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком данного яда «Новичок», объяснил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления ядом «Новичок» из-за влажного климата в Солсбери.