Возможной причиной химического ЧП в Крыму назвали «тренировку» российских военных

Причиной химического ЧП на предприятии «Крымский титан» могла стать «тренировка» российских военных. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, на аннексированном Россией полуострове «13-19 августа в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью подразделения военных сил РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов».

Украинская разведка считает, что в данные емкости попали снаряды и повредили их, после чего те были повреждены, что «привело к существенному ухудшению экологической обстановки».

Как писала «Фраза», Украина обратилась в ООН и Красный крест после «химатаки» в Крыму. Из Армянска массово бегут люди.

Также сообщалось, что после химического ЧП на «Крымском титане» пострадали украинские пограничники. Однако население заверяют, что угрозы нет.