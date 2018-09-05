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Ученые говорят, что доказали существование «планеты №9»

Ученые говорят, что доказали существование «планеты №9»

Американские ученые заявили, что доказали наличие в Солнечной системе девятой планеты. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают исследователи из Мичиганского университета.

Как пишет The Washington Post, ученые говорят, что «планету №9» невозможно увидеть, но она существует. Как пример, они приводят наличие нескольких небесных тел возле планеты Нептун, которые доказывают гравитацию крупного объекта рядом с ним.

Исследователи считают, что девятая планета больше Земли в пять, а то и в двадцать раз, а ее расстояние от Солнца в шестьсот раз больше.

О появлении «планеты №9» говорили еще в 2014 году, она получила у ученых название 2015 BP519. Ученые говорят, что существует «пять различных линий эмпирических данных, которые указывают на существование девятой планеты». Они также отмечают, что, «если представить, что ее не существует, вы создадите больше проблем, чем решите, и у вас внезапно появится пять разных головоломок, и вам придется выдумать пять разных теорий, чтобы их объяснить».

Как писала «Фраза», ранее ученые высчитали, когда люди доведут Землю до «точки невозврата», а также заявили, что изобрели «машину времени».

Тэги: ученые, планета, мир, космос, Солнечная система

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