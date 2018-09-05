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Российские СМИ рассказали о том, где на самом деле была установлена бомба, подорвавшая Захарченко

Российские СМИ рассказали о том, где на самом деле была установлена бомба, подорвавшая Захарченко

Российские СМИ утверждает, что у следствия по убийству самопровозглашенного «лидера ДНР» Александра Захарченко появились новые версии о том, как все произошло. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности, указывается, куда могла быть заложена взрывчатка.

В частности, как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники в Донецке, бомбу могли заложили не в люстру, как предполагалось изначально, а в Чебурашку в камуфляже, который находился рядом с надписью «Сепар» над входом.

Кроме того, как утверждает издание, следствие пришло к выводу, что кто бы не стоял за ликвидацией Захарченко, они имели достаточно времени для монтажа сложного направленного безоболочного взрывного устройства, знали график передвижения и имели возможность в режиме реального времени привести заряд в действие. Таким образом, в ОРДО «не утихают слухи» о причастности к убийству охранников Захарченко или других людей из его окружения.

«В опалу по обвинению в халатности», в частности, попало руководство так называемой «республиканской службы государственной охраны ДНР». Якобы несмотря на все необходимые обычные меры предосторожности перед приездом Захарченко в кафе, собака почему-то так и не обнаружила взрывчатку.

Как сообщала «Фраза», самопровозглашенный «глава ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар», где он в близком кругу справлял поминки по Иосифу Кобзону. По предварительным данным, взрывчатка могла быть замаскировано под некий осветительный прибор.

3 сентября Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию о прибытии в оккупированный Донецк группы своих сотрудников для помощи в расследовании убийства Захарченко. При этом были нарушены все законы Украины и международного права.

Тэги: СМИ, Россия, Донецк, расследование, бомба, криминал, ликвидация, оккупация, Александр Захарченко

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