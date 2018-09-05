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«С тяжелым сердцем» депутаты согласились с предложениями президента, которые «противоречат интересам государства»

«С тяжелым сердцем» депутаты согласились с предложениями президента, которые «противоречат интересам государства»

Парламентский комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства согласился с предложениями президента Украины относительно закона «О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» и исключил из него запрет на экспорт дров. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Виктор Галасюк.

«С тяжелым сердцем комитет ВР согласился с предложениями президента», — написал депутат, признав, что они «противоречат интересам государства и базируются на ложных и искусственных аргументах». «Просто реалии таковы, что на преодоление вето голосов в зале недостаточно, и надо выбирать 2/3 победы или гарантированное поражение», — попытался объяснить Галасюк, назвав победой то, что законопроектом вводится жесткая криминализация за контрабанду леса-кругляка и норма об ограничении внутреннего потребления леса, которая позволит гарантировать мораторий на его экспорт.

Запретить же экспорт дров нардеп пообещал «со временем».

Как сообщала «Фраза», 24 ноября 2016 года президент Украины Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе сообщил, что намерен инициировать отмену моратория на экспорт необработанной древесины.

О последствиях, к которым может привести выполнение этого обещания читайте в материале «#Безлес. О том, как Европа грабит Украину».

В сентябре 2017 года глава Представительства ЕС в Украине Хуг Мингарелли заявил, что Украина потеряет третий транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, если не отменит мораторий на экспорт леса-кругляка.

Напомним, Верховная Рада ввела мораторий на экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде на 10 лет. Для древесных пород сосны запрет вводится с 1 января 2017 года, а для остальных лесоматериалов с 1 ноября 2015 год.

23 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов», который предусматривает наказание за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также лесоматериалов необработанных в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Также ужесточается ответственность за незаконную вырубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозку, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников.

Тэги: Верховная Рада Украины, законопроект, Президент Украины, лес, Виктор Галасюк

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