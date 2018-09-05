На Украину надвигаются дожди и грозы

В Украине в ближайшие дни испортится погода. Как выяснили журналисты «Фразы», в некоторых регионах страны ожидаются дожди и грозы.

Как передает Гидрометцентр, сегодня, 5 сентября, ливни пройдут на западе Украины и в Виннице.

Грозы будут на юге страны. Ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. При этом будет тепло – до 27-29 градусов.

Дожди будут идти минимум два-три дня.

В Киеве ожидается сухая, но пасмурная погода. В столице немного похолодает.

Как писала «Фраза», ранее Виталий Кличко снял с себя ответственность за очередной потоп в Киеве.

Сообщалось, что на Львов обрушился аномальный ураган.