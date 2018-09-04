В Киеве обсудили новые инициативы армян Украины

Союз армян Украины развивает новый формат для расширения сотрудничества с соотечественниками. Об этом сообщает analitikaua.net.

4 сентября в Киеве состоялось совместное заседание (круглый стол) Комитета историко-культурного наследия Союза армян Украины и Гражданской платформы «Армяне Украины».

В работе круглого стола под председательством главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, приняли участие актриса Алена Мартиросова, актер Ашот Арушанов, политические эксперты Наталья Мхитарян и Дарья Володина, журналисты Карен Овакимян и Марат Акопян, эксперт Тигран Григорян, историки Давид Давтян и Евгений Сафарянс, IT специалист, Ерванд Ервандян, музыкант Ваагн Карапетян, пианистка Ольга Варданян, известный боксер Игорь Фаниян, общественные деятели Андраник Хумарян, Карен Манукян и другие известные представители армянской общины столицы Украины.

Глава историко-культурного комитета Давид Давтян представил предстоящие проекты Союза армян Украины. Состоялось обсуждение участия активистов Гражданской платформы «Армяне Украины» в планируемых мероприятиях.

Как сообщает AnalitikaUA.net, совместные мероприятия Союза армян Украины и Гражданской платформы «Армяне Украины», в которых участвуют известные представители армянской диаспоры проводятся регулярно с 2015 года.

По словам председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна, Гражданская платформа «Армяне Украины» имеет большой потенциал. «Чем чаще проходят такие встречи в рамках инициативы, тем мощнее становится армянская община», — отметил Вилен Шатворян.

«Новая общественная инициатива — Гражданская платформа «Армяне Украины», является форматом сотрудничества с соотечественниками, которые до настоящего времени не были вовлечены в деятельность региональных общин.

Практически все активные участники платформы — это известные творческие люди, и не случайно, что совместные заседания проходят именно с историко-культурным комитетом САУ. Этот формат наиболее близок всем тем, кто в повседневной жизни связан с творчеством», — сообщил координатор платформы Марат Акопян.

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна, стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации.