Кое-кому из киевлян временно отключат всю воду

В Киеве стартовала серия профилактических отключений холодной воды в квартирах горожан. Как выяснили журналисты «Фразы», не повезет жителям нескольких улиц.

Как известно, уже несколько месяцев в большинстве домов столицы нет горячей воды, теперь же некоторым жителям города придется потерпеть и без холодного водоснабжения.

Как передает «Киевводоканал», сегодня, 4 сентября, с 10-00 до 20-00 воду отключили на улице Алма-Атинской (39А, 3В, 39Г, 39Д, 39Е, 41А, 41Б), а с 22-00 до 6-00 отключения пройдут по улице Антоновича (50, 57, 59, 59Б), Деловой (11, 13, 20, 22, 22Б, 22В, 24) и Большой Васильковской (74, 76, 76Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88А, 90, 92), тут же без воды останется школа №78.

В среду, 5 сентября, холодной воды с 9-00 до 20-00 не будет на улице Героев Севастополя (1, 5, 7, 9, 8, 5А, 7А, 7Б, 10А, 10Б, 12, 14, 16, 3, 3А) и бульваре Вацлава Гавела (25, 27А, 29).

Также в четверг, 6 сентября, с 10-00 до 19-00 не будет воды на Качаловской улице в доме №9.

Как писала «Фраза», ранее Кабмин выделил деньги «на горячую воду» для Киева.