Главные новости за 4 сентября 2018 года

После «химатаки» в Крыму уже начали эвакуировать детей, а соцсети пишут о первых смертях. После химического ЧП в аннексированном Россией Крыму остановили работу завода «Крымский титан». Об этом заявил «глава» полуострова Сергей Аксенов.

Украинцев предупредили о скором подорожании хлеба. В Украине вырастут цены на хлеб. Произойдет это уже в ближайшее время.

В Киеве пассажир выкинул своего оппонента из маршрутки и оставил умирать на обочине. В Киеве конфликт пассажиров маршрутки закончился смертью одного из них. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

На Днепропетровщине группа подростков жестоко избивает парней «по наводке девочек». Группа неизвестных подростков жестоко избила парня в Каменском Днепропетровской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его мать Мария Ветрова.

Известный украинский тренер попал в ДТП, врезавшись в микроавтобус. Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в ДТП. Инцидент случился в Запорожье, где базируется его команда.

Японию накрыл аномальный тайфун Джебби. Такого тут не было десятки лет. Японию накрыл мощнейший тайфун Джебби. По словам местных синоптиков, природной аномалии такой силы в стране не наблюдали как минимум с 1993 года.

У популярных соцсетей и мессенджера случился глобальный сбой в работе. У пользователей популярных социальных сетей Instagram и Facebook, а также у тех, у кого есть мессенджер WhatsApp, возникли проблемы с доступом. Проблемы с работой сервисов наблюдались во всем мире.