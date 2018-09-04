Известный украинский тренер попал в ДТП, врезавшись в микроавтобус

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент случился в Запорожье, где базируется его команда.

Как пишет портал Inform.zp.ua, известный тренер ехал на Volkswagen Touareg. Он столкнулся с микроавтобусом Renault.

В результате ДТП никто не пострадал.

Впрочем, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в полиции, у Юрия Вернидуба забрали права, а копы составили на него административный протокол по ст. 124 КУоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств».

Как писала «Фраза», «Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии.