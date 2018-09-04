На Днепропетровщине группа подростков жестоко избивает парней «по наводке девочек»

Группа неизвестных подростков жестоко избила парня в Каменском Днепропетровской области. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила его мать Мария Ветрова.

По ее словам, избиение произошло «по наводке» со стороны двух девушек, которые некогда встречались с пострадавшим, его друга и некоего «сына помощника депутата». По словам самого Артема, за ним охотилась «банда подростков». До сих пор ему удавалось уходить от неприятностей, но в этот раз все получилось по-другому.

По словам матери, ее сына избивали двое парней, в то время как за этим наблюдали около 20 друзей и знакомых. «Никто не вызвал полицию, никто не позвонил мне, хотя мой номер был у некоторых. Артем не сопротивлялся, хотя он сильный, потому что рядом стояли еще пятеро готовых подключиться к избиению», — пишет Ветрова, добавив, что подростки наносили удары ногами в живот и кулаками по лицу.

При этом пострадавший упрашивал мать не звонить в полицию, так как это способно лишь еще больше усугубить ситуацию. Он утверждает, что при драках всегда присутствуют некие «смотрящие», которые определяют, кого бить, и оценивают происходящее. По словам парня, представители этих людей присутствуют в том числе с правоохранительных органах.

Сама Мария Ветрова в это не верит и решила написать заявление в полицию. Она также утверждает, что случай с ее сыном не единичен. Якобы банда подростков избивает сверстников по наводке девочек, которые «в прямом смысле вешаются на мальчиков, особенно приличных».

Как сообщает ТСН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Каменского, полиция зарегистрировала заявление женщины с просьбой установить личности обидчиков ее сына и в настоящее время проводит проверку. «По этому материалу работают инспекторы ювенальной превенции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — заявили в полиции.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

Правоохранители поводом для драки называли похищение мобильного телефона. Было открыто уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений (ч. 2. ст. 125 — до 1 года исправительных работ). По требованию прокуратуры дело было переквалифицировано на «хулиганство» (ч. 2 ст. 296 — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 4-х лет).

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» набирают популярность сообщества «ЗАБИВЫ», «ULTRAPIR», где участники выкладывают видео с жестокими драками. Он рассказал, что в них «соревнуются» видео, где многочисленная группа подростков забивает сверстников. Каждая такая драка называется «вайн_батл», и если она набирает большее количество лайков и репост — ты победитель. В некоторых сообществах за победу еще и свитер дарят.

Тогда же стало известно, что поводом для насилия среди школьников может стать не только личный конфликт или грубое слово, но и одежда. По данным СМИ, модное движение под названием «Топ шмот» травит в школах детей, у которых нет одежды дорогих брендов.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В начале августа того же года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.