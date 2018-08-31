Ученые рассказали, как нужно правильно питаться, чтобы быть здоровым

Ученые института Солка в Калифорнии (США) рассказали, как нужно правильно питаться, чтобы быть здоровым. Как выяснили журналисты «Фразы», они советуют принимать пищу в течение десяти часов бодрствования.

Как пишет журнал Cell Metabolism, такой ритм питаниям поможет «компенсировать проблемы метаболизма, который вызывает нарушение суточного цикла питания».

Исследователи говорят, что у людей есть гены, поддерживающие «циркадные ритмы», которые отвечают в нашем организме за активацию других генов в течение суток. Как говорят учение, они, в том числе, запускают гены пищеварения днем и гены «клеточного ремонта» в ночное время суток.

Увы, у некоторых людей эти ритмы нарушены, из-за чего их организм не может обрести «баланс между временем на переваривание пищи и временем на поддержание функций метаболизма». Это, в свою очередь, приводит к ухудшению самочувствия и проблемам со здоровьем.

Эксперимент проводили на мышах. Им «отключили» гены, поддерживающие циркадные ритмы. Одной группе мышей ученые давали еду круглосуточно, а другой – только десять часов. В итоге, у грызунов первой группы возникли диабет, ожирение и жировая болезнь печени. Зато вторая группа была здорова.

Ученые уверяют, что «ограничение приема пищи десятичасовым интервалом помогает сохранить здоровье и потенциально продлить срок жизни даже при нарушении биоритмов».

Как писала «Фраза», ранее ученые доказали, что профессиональный спорт «убивает» сердце, а также рассказали, сколько часов должен спать человек.