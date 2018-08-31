Украинцев предупредили о скором подорожании хлеба

В Украине вырастут цены на хлеб. Как выяснили журналисты «Фразы», произойдет это уже в ближайшее время.

Как сообщил генеральный директор «Укрхлебпрома» Александр Васильченко «Українським Новинам», до конца этого года цены на хлеб по стране вырастут в среднем на 10%.

Он добавил, что ежемесячно хлеб будет дорожать на 30-40 копеек за килограмм, и до конца года подорожает примерно на 1,6 гривны.

Объясняя рост цен на хлеб, Александр Васильченко завил о нехватке пшеницы второго и третьего класса, которую используют для производства муки, а также подорожание зерновых. По его словам, цена на муку выросла на 4% до 7,4 тысячи гривен за тонну, и может подорожать еще на 300-400 гривен.

Другими факторами, из-за которых дорожает хлеб, называется рост цены газа и зарплат.

Как писала «Фраза», эксперты высчитали цену классического украинского бутерброда с салом – за год он подорожал почти в полтора раза.

Ранее сообщалось, что вместе с алкоголем осенью может резко подорожать и хлеб.