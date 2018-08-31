Национальный банк Украины впервые за 15 лет изменил дизайн 20-гривневой купюры

Национальный банк опубликовал банкноту номиналом в 20 гривен нового образца, которая будут введена в обращение 25 сентября 2018 года. Как выяснили журналисты «Фразы», старые банкноты, 2003 года выпуска, при этом также будут находиться в обращении.

Как сообщает УНИАН, Нацбанк планирует заменить старые деньги новыми путем замещения изношенных и поврежденных купюр.

С точки зрения дизайна новая банкнота выдержана в стиле обновленных ранее купюр номиналом в 100 и 500 гривен. Портрет Ивана Франко на лицевой стороне смещен в центр банкноты, на реверсе по-прежнему изображен Львовский оперный театр.

Напомним, так выглядят 20 грн образца 2003 года, которые сейчас находятся в обороте.

На своей странице в Facebook Нацбанк также представил специальный портал, на котором можно в интерактивном режиме узнать обо всех особенностях новой банкноты, элементах защиты, а также получить ответы на вопросы.

Отметим, что всего с момента своего введения в оборот 2 сентября 1996 года 20-гривневая купюра на данный момент пережила две кардинальных смены дизайна. Так, первые купюры, выполненные в коричневых тонах были напечатаны еще в 1992 году в Канаде. В 2000 году им на смену пришли банкноты нового образца. Спустя еще три года купюра снова радикально изменилась, обретя привычный ныне зеленый цвет. Следующие 15 лет дизайн купюры оставался неизменным и в разные годы дополнительно выпускался в таком же виде с целью замены износившихся купюр.

При этом на всех без исключения банкнотах на аверсе расположено изображения выдающегося писателя Ивана Франко, а на реверсе — здание Львовского оперного театра.

Как сообщала «Фраза», в марте 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Ожидается, что эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.