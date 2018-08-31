8 и 9 сентября под Киевом ожидается «большой движняк» с лошадьми и не только

8 и 9 сентября «Парк Киевская Русь» приглашает совершить незабываемое путешествие во времени в эпоху Киевской Руси. Как выяснили журналисты «Фразы», на протяжении двух дней гости Княжества «Киевская Русь» смогут окунуться в величественную эпоху Киевской Руси.

Приехав в «Парк Киевская Русь» гости смогут воочию увидеть, каким Киев в древности, ведь здесь на основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-XIII веков в масштабе 1:1, а также возрождается дух этой славной эпохи.

Гости Древнего Киева своими глазами увидят деревянное оборонительное сооружение «Заборола», княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, единственное в Украине действующее осадное орудие — требушет, а также уникальную воссозданную деревянную Васильевскую церковь Х века. Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма, средневековой музыки и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

Посетив Древний Киев 8 и 9 сентября гости не только смогут провести выходные в приятной атмосфере Киевской Руси, пропитанной величием истории и доброжелательностью жителей средневекового города, но и увидеть лошадей уникальных исторических пород. Ведь в эти дни в Княжестве состоится праздник гармонии человека и природы — шоу-выставка «Мир лошадей». Главными на празднике будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья — лошади из Княжеской конюшни Древнего Киева. Посетителей ждет познавательно-развлекательная программа, посвященная миру лошадей.

Уникальность этой шоу-выставки в том, что все внимание на этом мероприятии будет посвящено лошадям, которых свезли со всего мира и собрали в Княжеской конюшне в Княжестве Киевская Русь. Лошадей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть.

Гости Парка узнают о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности в свое время ездили на представителях той или иной породы коней. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними, покататься верхом. Кроме того, эти прекрасные и умные животные покажут свои умения. Актеры конно-трюкового театра «Киевская Русь» — опытные наездники — удивят зрителей конно-строевой подготовкой и поразят виртуозным исполнением трюков.

Посетители смогут не только наслаждаться действом, но и приобщиться к нему, приняв участие в конкурсах, играх, славянских забавах, танцевальных флеш-мобах, зажигательных хороводах.

В Княжестве «Киевская Русь» можно ощутить себя полноправным жителем древнего города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам, посетить ярмарку мастеров, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету на княжеском монетном дворе, посетить мастер-класс по гончарству, пролететь над Лесным озером на канатном спуске «Полетайло». Проголодавшись можно отведать средневековые блюда, приготовленные по старинным рецептам, княжескими поварами. Для деток работает веревочный куб-лабиринт «Мышеловка». Также есть возможность остаться на ночь в доме отельного типа «4 комнаты», предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 14:00 и продлится ориентировочно до 18:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для школьников — 50 грн., дошкольники — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте. Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают хуже дорогу (не через Обухов), ей следовать не рекомендуется.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com