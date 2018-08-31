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В Киеве пассажир выкинул своего оппонента из маршрутки и оставил умирать на обочине

В Киеве пассажир выкинул своего оппонента из маршрутки и оставил умирать на обочине

В Киеве конфликт пассажиров маршрутки закончился смертью одного из них. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, по предварительным данным, в ходе конфликта пассажиров маршрутки, двигавшейся по Большой Кольцевой, один из них сильно толкнул своего оппонента. Тот потерял равновесие, выпал из салона, ударился головой об асфальт и потерял сознание. После этого маршрутка уехала.

Свидетели вызвали на место происшествия медиков, однако они не сумели помочь — потерпевший скончался в карете «скорой помощи».

Как утверждается, подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Им оказался 43-летний уроженец Житомирской области. В случае если его вина будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Личность же погибшего правоохранители еще устанавливают.

В то же время о том, что именно послужило причиной фатального конфликта, не сообщается.

Как сообщала «Фраза», 10 февраля 2018 года на одной из столичных остановок в очереди к маршруткам возник конфликт после того как один из пассажиров хотел сесть в автобус без очереди, но другой человек сделал ему замечание. Между мужчинами возникла ссора, в результате которой тот, кто пытался сесть в автобус, нанес ножевое ранение в сердце своему оппоненту. Свидетели происшествия вызвали «скорую», однако спасти мужчину не удалось.

Тэги: Киев, убийство, маршрутка, конфликт, криминал, Национальная полиция Украины

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