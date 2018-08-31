В городке на Хмельнитчине идут «гусеничные дожди»

В одном из городков Хмельницкой области наблюдается аномальное увеличение популяции мохнатых гусениц. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня центр Волочиска просто кишит личинками, которые ползают по стенам многоэтажек, детским площадкам и зонам отдыха.

Как сообщает ТСН, при порывах ветра гусеницы также падают людям на головы и заползают в одежду, из-за чего горожане говорят о таком явлении как «гусеничный дождь». Из-за гусениц люди не могут присесть на скамейки и даже нормально ходить по тротуарам.

Местные чиновники предпочитают не замечать существующей проблемы, а специалисты утверждают, что нашествие устроили личинки американской белой бабочки. Но они обычно питаются только листьями плодовых деревьев, а теперь же ест орех, клен и все зеленое. Как объяснил журналистам руководитель управления “Госпродпотребслужбы” Волочиского района Николай Микуляк, это может быть связано с изменением климатических условий: «Это проблемы с климатом, изменение климата, были дожди, теперь жара пошла».

Чтобы как-то справится с проблемой, специалисты пытаются подобрать препараты, которые бы уничтожили гусениц и были безопасными для людей.

Как сообщала «Фраза», в июне 2018 года в Киеве наблюдалось настоящее нашествие бабочек. По мнению ученых, это связано с тем, что весна в этом году была «моментальной», из-за чего бабочки, дожившие до весны, «отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день».