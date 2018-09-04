В Киеве проведут экологическую акцию: «Кто мусор собирает — тот суперзвезда»

Киевский молодежный центр отправляется на генеральную уборку столицы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила директор КМЦ Анна Куценко на своей официальной странице в facebook.

8 сентября в рамках проекта «Starploging» состоится эко-марафон, в котором примут участие украинские звезды и все неравнодушные к экологическому состоянию планеты. Участники мероприятия будут бежать и собирать мусор на своем пути.

По словам организаторов, главная цель проекта — напомнить о важности заботиться об окружающей среде.

«Starploging» — это возможность провести время интересно, активно и весело, а главное с пользой для здоровья и природы. Нам очень приятно, что эту инициативу поддержали Олимпийские и Паралимпийские чемпионы, блогеры, теле- и радиоведущие, звезды шоу-бизнеса, политики, представители бизнеса«, — говорит директор Киевского молодежного центра Анна Куценко.

Специально к началу проекту организаторы сняли фан-ролик. «Кто мусор собирает — тот суперзвезда», — поет группа Будяки в видео.

Звездная команда участников собственным примером покажет важность активных действий ради собственного здоровья и окружающей среды.

Также, в течение всего дня на Трухановом острове будут проходить тренинги, лекции, автограф сессии от звезд, менеджеров ведущих компаний и общественных деятелей.

Одним из хэдлайнеров проекта стал известный украинский шоумен Андрей Джеджула.

«Для меня чистая окружающая среда и спорт является важной составляющей жизни. Поэтому я без раздумий согласился поддержать проект и стать его частью. Ведь планета является нашим общим домом, поэтому и о чистоте окружающей среды мы должны заботиться, как о собственном жилье», — говорит шоумен.

Хорошие дела и активный образ жизни не имеют границ, потому организаторы приглашают всех без исключения, и ожидают на более чем 2000 гостей и участников.

Напомним, Киевский молодежный центр также проводит масштабную акцию по сбору канцелярии для детей-сирот «Рюкзак».