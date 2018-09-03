В мелитопольском ИВС заключенные пытались устроить то ли бунт, то ли массовое самоубийство

Содержащиеся под стражей пытались устроить бунт в изоляторе временного содержания в Мелитополе. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В частности, как сообщается, в ходе беспорядков заключенные пытались повредить двери и имущество, подожгли матрасы и сорвали камеры видеонаблюдения. Некоторые задержанные пытались нанести себе телесные повреждения. Однако в итоге, как утверждается, госпитализация никому не понадобилась.

Между тем, как сообщает 0619.com.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 19 человек пытались совершить массовый суицид, протестуя против запрета на передачи от родственников, якобы установленный руководством ИВС. В итоге они попытались перерезать вены разбитыми лампочками и пластиком, но были остановлены правоохранителями, которые задействовали против участников бунта дубинки и газовые баллончики.

Как сообщала «Фраза», в августе 2008 года в Прилуцкой исправительной колонии для несовершеннолетних на Черниговщине заключенные побили двух контролеров. Причиной бунта назвали недоразумение между младшими узниками и осужденными старшего возраста.

Осенью 2012 года стало известно, что в Одессе разгорелся скандал вокруг женской исправительной колонии № 74 — в СМИ просочились сведения о том, что 11 заключенных вскрыли себе вены. К счастью, никто не погиб.

В январе 2013 года заключенные херсонского СИЗО отказались принимать пищу и потребовали встречи с прокурором. Таким образом они протестовали против условий содержания в учреждении.

Летом 2016 года вспыхнул бунт в одной из исправительных колоний Кировограда. По словам главы Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, заключенные три дня нападали на работников, забирали ключи, спецсредства и выламывали двери. В Государственной пенитенциарной службе Украины тогда же эту информацию опровергли.

8 апреля 2018 года в Николаевском следственном изоляторе около 20 заключенных после прогулки отказались зайти в камеры. Однако после переговоров инцидент был исчерпан.

9 августа того же года в Лукьяновском СИЗО Киева устроили бунт осужденные экс-бойцы батальона «Торнадо». Следствием было установлено, будто заключенные, имея мобильные телефоны, угрожали иностранцу физической расправой, требуя от него передать им имущество и/или право на имущество, а также готовят организацию массовых беспорядков и подстрекали других заключенных СИЗО. В ходе обыска у них в личных вещах были обнаружены взрывпакеты и холодное оружие.