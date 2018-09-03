«Танцы со звездами»: зрители в восторге от танца Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина

Второй выпуск шоу «Танцы со звездами» принес телезрителям море позитивных эмоций, а выступление восхитительной Оксаны Марченко и вице-чемпиона мира по латиноамериканской программе Дмитрия Чаплина стало одним из самых ярких и оригинальных номеров этого эфира. В этот раз пара исполнила фьюжн — микс фламенко и самбы, сообщает «Знай».

«У меня аж мурашки… — призналась Оксана перед выступлением. — Хочу, чтобы люди увидели наполненного жизнью и любовью человека, несущего эти чувства. Это моя победа над собой».

Номер поразил своей красочностью, фееричностью, страстностью. Такой любимую телеведущую ее поклонники еще не видели: зажигательная и оттого необычайно страстная испанка, она не просто исполняла свой номер — она жила в танце.

Екатерина Кухар, одна из судей шоу, назвала Оксану «украинской Шакирой». «У вас присутствует харизма роковой женщины, и мне это нравится», — добавила она. А Дмитрий Монатик, отметив потрясающее перевоплощение Оксаны Марченко из нежной, чувственной француженки (именно такой ее увидели зрители во время первого эфира) в решительную, пылкую испанку, признался, что с нетерпением ожидает дальнейших выступлений этого звездного дуэта. «Я очень удивлен тем, как легко вы смогли из романтической француженки перевоплотиться в горячую испанку. За вами однозначно интересно наблюдать. И мне уже очень хочется узнать, что вы готовите для нас дальше», — сказал он. Судьи также отметили невероятную старательность пары.

Обворожительная и роскошная, талантливая и целеустремленная, Оксана своим танцем с Дмитрием буквально заворожила зрителей — околдовала и увлекла в мир страстей, музыки и огня. А сама любимица миллионов после выступления призналась в своем Instagram: «Я искренне хочу, чтобы у каждой женщины было право гореть. Право на страсть, на любовь, на искренность, право на эмоции. Мы слишком часто и слишком много себе не разрешаем. Именно это я хотела не просто сказать в этом танце, а прокричать. Надеюсь, у меня получилось».

Поклонники буквально засыпали Оксану Марченко восторженными комментариями: «Браво, просто супер! Шикарный танец, самый лучший в сегодняшнем эфире, вы, как всегда, на высоте!!», «Круто! Шикарно! Талантливый человек талантлив во всем!», «Красивая такая, просто можно любоваться! Женщина — это эмоции, страсть и сила, которая может или спасти этот мир, или разрушить».

На ютуб-канале Оксаны Марченко ролик с записью второго ее выступления только появился, но уже стремительно набирает просмотры. Почитатели ее таланта, многие годы остающиеся поклонниками красавицы-телеведущей, верят — она никогда не перестанет их удивлять. И уже с нетерпением ждут новых сюрпризов, ярких номеров и запоминающихся танцев.