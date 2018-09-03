Главные новости за 3 сентября 2018 года

На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников. Начало учебного года в украинских школах и вузах не обошлось без инцидентов. Детям и студентам становилось плохо. Как передает начальник оперативно-диспетчерского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Рогов, в понедельник, 3 сентября, несколько ЧП случилось в столице.

У Кличко придумали для киевлян новый «мусорный» тариф. Для киевлян уже с сентября в платежках за услуги ЖКХ вводится новый тариф. Жители столицы будут отдельно платить за «вывоз бытовых отходов». Как сообщают в пресс-службе КГГА, новый «мусорный» тариф будет зависеть от количества жильцов, прописанных в квартире. Ранее киевляне платили за мусор в зависимости от площади имущества. В мэрии надеются, что киевляне «добровольно предоставят информацию о фактически проживающих в доме людях».

Полиция рапортовала о раскрытии дела о загадочном убийстве известного ученого на День знаний. В Николаеве полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве известного местного ученого, исследователя Голодомора, Николая Шитюка. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области. Как сообщается, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в частности, благодаря просмотру большого количества записей с камер видеонаблюдения, расположенных в районе дома, где было совершено убийство, полицейским удалось установить личность преступника и возможные места его пребывания.

Агрессивные суицидальные «игры» снова дали о себе знать в Украине. Военнослужащий Национальной гвардии Украины спас от самоубийства 16-летнюю девушку, которая планировала прыгнуть с плотины Днепровской ГЭС в Запорожье. В частности, как сообщается, утром 31 августа старший солдат Леонид Стукало проезжая по плотине заметил одинокую девушку, которая стояла на ограждающих перилах. Остановив автомобиль на небольшом отдалении, он осторожно к ней подошел и смог убедить не совершать самоубийство. После этого он отвез девушку в районный отдел полиции, где выяснилось, что она ушла из дома 2 дня назад, выполняя задания опасной игры «Синий кит». Прыжок с плотины был последним заданием.

На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Один человек пострадал в результате утечки хлора в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, утром 3 сентября спасателям поступило сообщение об утечке хлора на территории склада в Кривом Роге. Как выяснилось, при переливании жидкого хлора из танка емкостью 96 кубических метров в транспортировочную емкость объемом 0,8 кубических метров в задвижке между танком и емкостью не выдержал уплотнитель, что повлекло утечку 25-30 кг хлора.

Кремль направил в Донецк спецгруппу на поиски киллеров Захарченко, — российские СМИ. Убийство «главы» самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко настолько потрясло Кремль, что в Донецк уже отправили спецгруппу на поиски его киллеров. Как пишут российские СМИ со ссылкой на свой источник в силовых органах ДНР, «группа специалистов по поручению президента РФ уже прибыла в Донецк».

Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР». Фанаты футбольного клуба «Шахтер» во время матча 7 тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» вывесили баннер, посвященный недавно умершему певцу Иосифу Кобзону. На баннере также есть намек на убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко и сменившего его Дмитрия Трапезникова. «Кобзон продолжает собирать друзей — Сеньор Помидор, покупай билет», — гласил плакат на трибуне стадиона в Харькове, где «Шахтер» проводит домашние матчи.

Первокурсник устроил кровавую резню в общежитии столичного вуза. В общежитии столичного Национального авиационного университета произошла поножовщина. Резню учинил студент-первокурсник. Как сообщили в прокуратуре Киева, инцидент произошел в час ночи 1 сентября в общежитии НАУ по улице Нежинской, где молодой парень с ножом набросился на студентов.

В Киеве задержали вора, который специализировался на школах и детсадах. Правоохранители задержали злоумышленника, который обокрал более полутора десятка учебных заведений в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook. В частности, как сообщается, следствие установило, что 13 июня 2018 года злоумышленник взломал дверь и проник в помещение школы № 310, расположенной по бульвару Вацлава Гавела, откуда похитил ноутбук и мультимедийный проектор.

В США похоронили сенатора Маккейна. Визит Порошенко уже назвали «последним посланием» политика. В США похоронили сенатора-республиканца Джона Маккейна. Политик был с военными почестями погребен в Аннаполисе (штат Мэриленд) на территории Военно-морской академии, выпускником которой он был. Прощание с Джоном Маккейном прошло в воскресенье, 2 сентября. В последний путь его провожали сотни людей и четыре истребителя F-18.

Порошенко уже выбрал киевскую улицу для переименования в честь Джона Маккейна. Президент Украины Петр Порошенко уже выбрал улицу в Киеве, которую можно было бы переименовать в честь покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна. С таким предложением он обратился к столичному горсовету, который занимается подобными вопросами. Как заявила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко в понедельник, 3 сентября, на заседании согласительного совета, Петр Порошенко «просит поддержать все фракции обращение к Киевскому городскому совету о переименовании улицы Ивана Кудри».

Грандиозный пожар уничтожил Национальный музей в Бразилии. Сгорел двухсотлетний «пласт истории». В Рио-де-Жанейро (Бразилия) случился ужасный пожар, уничтоживший Национальный музей. Видео бушующего огня уже доступно в интернете. По данным местных СМИ, пожар начался поздно вечером в воскресенье, 2 сентября. Музей был открыт еще в 1818 году королем Португалии Жуаном VI.

Ученые доказали, что профессиональный спорт «убивает» сердце. Ученые доказали, что профессиональные спортсмены своими ежедневными тренировками на протяжении долгих лет губят сердечно-сосудистую систему. Исследования провели сотрудники университета Британской Колумбии. Ученые установили, что регулярные тяжелые физические нагрузки повышают у человека риск преждевременной смерти.