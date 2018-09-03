Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Эксперты высчитали цену классического украинского бутерброда с салом. За год он подорожал почти в полтора раза

Эксперты высчитали цену классического украинского бутерброда с салом. За год он подорожал почти в полтора раза

В Украине высчитали цену бутерброда с салом. Как выяснили журналисты «Фразы», по стране стоимость классического набора за год выросла на 42%.

Как сообщил в «Фейсбуке» генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в среднем такой бутерброд в Украине стоит 3,4 гривны.

Дешевле всего будет перекусить в Тернопольской области (2,4 гривны), а дороже всего бутерброд с салом выйдет в Киеве (5,1 гривны).

Цены в Украине поднялись и на сало, и на хлеб, что сказалось на стоимости привычной для многих закуски.

По словам эксперта, цена бутерброда (кусок ржаного хлеба и сорок граммов сала) за год выросла примерно на гривну.

Еще в прошлом году «Фраза» писала, что в Украине катастрофически подорожало сало, а продавать его выгодно только в duty free.

Тэги: общество, хлеб, цены, сало

Комментарии

Колонка автора
03.09.18 09:43

Украинский зоопарк, или как Порошенко победит

Автор: Евгений Селяков

Статьи

03.09.18 09:04

«Не разговаривайте мне на этой вашей украинской мове!»

Автор: Всеволод Непогодин

Главная новость дня

Главные новости за 3 сентября 2018 года

Главные новости за 3 сентября 2018 года
03.09.18 18:59
218
Последние новости
03.09.18 19:03

В мелитопольском ИВС заключенные пытались устроить то ли бунт, то ли массовое самоубийство
03.09.18 18:59

Главные новости за 3 сентября 2018 года
03.09.18 18:14

«Танцы со звездами»: зрители в восторге от танца Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина
03.09.18 17:41

Эксперты высчитали цену классического украинского бутерброда с салом. За год он подорожал почти в полтора раза
03.09.18 17:03

Первое из двух условий получения власти Медведчук уже выполнил, — Петр Олещук
03.09.18 16:55

Борды с Медведчуком: в 1990-е за такой «креатив» возили «в лес», — Мулык
03.09.18 16:50

Светлана Суркис вслед за отцом пошла в политику
03.09.18 16:35

В Киеве пьяная учительница едва не пополнила список жертв селфи
03.09.18 16:08

На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
03.09.18 15:28

На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора. К сожалению, без пострадавших не обошлось

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора. К сожалению, без пострадавших не обошлось
На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора. К сожалению, без пострадавших не обошлось
В США неизвестный открыл стрельбу по игрокам в кости и их детям
В США неизвестный открыл стрельбу по игрокам в кости и их детям
Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»
Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»
Украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане, – СМИ
Украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане, – СМИ
В США похоронили сенатора Маккейна. Визит Порошенко уже назвали «последним посланием» политика
В США похоронили сенатора Маккейна. Визит Порошенко уже назвали «последним посланием» политика
Грандиозный пожар уничтожил Национальный музей в Бразилии. Сгорел двухсотлетний «пласт истории»
Грандиозный пожар уничтожил Национальный музей в Бразилии. Сгорел двухсотлетний «пласт истории»
Полиция рапортовала о раскрытии дела о загадочном убийстве известного ученого на День знаний
Полиция рапортовала о раскрытии дела о загадочном убийстве известного ученого на День знаний
В Киеве тоже прошла «церемония прощания» с Захарченко
В Киеве тоже прошла «церемония прощания» с Захарченко
С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов
С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.