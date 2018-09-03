Эксперты высчитали цену классического украинского бутерброда с салом. За год он подорожал почти в полтора раза

В Украине высчитали цену бутерброда с салом. Как выяснили журналисты «Фразы», по стране стоимость классического набора за год выросла на 42%.

Как сообщил в «Фейсбуке» генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в среднем такой бутерброд в Украине стоит 3,4 гривны.

Дешевле всего будет перекусить в Тернопольской области (2,4 гривны), а дороже всего бутерброд с салом выйдет в Киеве (5,1 гривны).

Цены в Украине поднялись и на сало, и на хлеб, что сказалось на стоимости привычной для многих закуски.

По словам эксперта, цена бутерброда (кусок ржаного хлеба и сорок граммов сала) за год выросла примерно на гривну.

Еще в прошлом году «Фраза» писала, что в Украине катастрофически подорожало сало, а продавать его выгодно только в duty free.