В Киеве пьяная учительница едва не пополнила список жертв селфи

Учительница иностранного языка выпала с третьего этажа старого дома при попытке сделать селфи. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, инцидент произошел 2 сентября в Киеве.

Как сообщает УНН со ссылкой на источники в медицинских кругах, в этот день 39-летняя женщина, работающая преподавателем иностранного языка, ради селфи залезла на третий этаж заброшенного здания в Шевченковском районе столицы.

Впоследствии она оттуда свалилась и с закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в городскую клиническую больницу.

В ходе диагностики врачи заподозрили у пострадавшей острую интоксикацию вследствие употребления алкоголя.

Как сообщала «Фраза», летом 2015 года житель Великобритании погиб на юге Уэльса после того, как в его штатив для селфи ударила молния.

10 июня 2018 года в одном из ресторанов Днепра погибла молодая девушка, которая хотела сделать селфи, съехав вниз по перилам лестницы. В итоге она сорвалась вниз и погибла, повредив при падении позвоночник.

Напомним, попытка сделать селфи называлась среди причин гибели сына бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2015 году. Так, СМИ сообщали, что якобы Янукович-младший выехал на лед, чтобы сделать селфи с друзьями, но не рассчитал толщину ледяной корки, после чего автомобиль пошел ко дну.