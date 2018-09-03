Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Киеве пьяная учительница едва не пополнила список жертв селфи

В Киеве пьяная учительница едва не пополнила список жертв селфи

Учительница иностранного языка выпала с третьего этажа старого дома при попытке сделать селфи. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, инцидент произошел 2 сентября в Киеве.

Как сообщает УНН со ссылкой на источники в медицинских кругах, в этот день 39-летняя женщина, работающая преподавателем иностранного языка, ради селфи залезла на третий этаж заброшенного здания в Шевченковском районе столицы.

Впоследствии она оттуда свалилась и с закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в городскую клиническую больницу.

В ходе диагностики врачи заподозрили у пострадавшей острую интоксикацию вследствие употребления алкоголя.

Как сообщала «Фраза», летом 2015 года житель Великобритании погиб на юге Уэльса после того, как в его штатив для селфи ударила молния.

10 июня 2018 года в одном из ресторанов Днепра погибла молодая девушка, которая хотела сделать селфи, съехав вниз по перилам лестницы. В итоге она сорвалась вниз и погибла, повредив при падении позвоночник.

Напомним, попытка сделать селфи называлась среди причин гибели сына бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2015 году. Так, СМИ сообщали, что якобы Янукович-младший выехал на лед, чтобы сделать селфи с друзьями, но не рассчитал толщину ледяной корки, после чего автомобиль пошел ко дну.

Тэги: Киев, травма, больница, происшествие, алкогольное опьянение, криминал, учительница, селфи, курьезы

Комментарии

Колонка автора
03.09.18 09:43

Украинский зоопарк, или как Порошенко победит

Автор: Евгений Селяков

Статьи

03.09.18 09:04

«Не разговаривайте мне на этой вашей украинской мове!»

Автор: Всеволод Непогодин

Главная новость дня

Главные новости за 3 сентября 2018 года

Главные новости за 3 сентября 2018 года
03.09.18 18:59
218
Последние новости
03.09.18 19:03

В мелитопольском ИВС заключенные пытались устроить то ли бунт, то ли массовое самоубийство
03.09.18 18:59

Главные новости за 3 сентября 2018 года
03.09.18 18:14

«Танцы со звездами»: зрители в восторге от танца Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина
03.09.18 17:41

Эксперты высчитали цену классического украинского бутерброда с салом. За год он подорожал почти в полтора раза
03.09.18 17:03

Первое из двух условий получения власти Медведчук уже выполнил, — Петр Олещук
03.09.18 16:55

Борды с Медведчуком: в 1990-е за такой «креатив» возили «в лес», — Мулык
03.09.18 16:50

Светлана Суркис вслед за отцом пошла в политику
03.09.18 16:35

В Киеве пьяная учительница едва не пополнила список жертв селфи
03.09.18 16:08

На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
03.09.18 15:28

На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора. К сожалению, без пострадавших не обошлось

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
На первом звонке в Киеве стало плохо детям, а николаевские первокурсницы падали в обморок в ожидании чиновников
На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора. К сожалению, без пострадавших не обошлось
На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора. К сожалению, без пострадавших не обошлось
В США неизвестный открыл стрельбу по игрокам в кости и их детям
В США неизвестный открыл стрельбу по игрокам в кости и их детям
Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»
Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»
Украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане, – СМИ
Украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане, – СМИ
В США похоронили сенатора Маккейна. Визит Порошенко уже назвали «последним посланием» политика
В США похоронили сенатора Маккейна. Визит Порошенко уже назвали «последним посланием» политика
Грандиозный пожар уничтожил Национальный музей в Бразилии. Сгорел двухсотлетний «пласт истории»
Грандиозный пожар уничтожил Национальный музей в Бразилии. Сгорел двухсотлетний «пласт истории»
Полиция рапортовала о раскрытии дела о загадочном убийстве известного ученого на День знаний
Полиция рапортовала о раскрытии дела о загадочном убийстве известного ученого на День знаний
В Киеве тоже прошла «церемония прощания» с Захарченко
В Киеве тоже прошла «церемония прощания» с Захарченко
С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов
С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.