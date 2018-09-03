Ради украинской автокефалии Варфоломей I готов к конфронтации с православным миром

Патриарх Варфоломей I может единолично, без согласия других церквей, предоставить Украине автокефалию. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому решению пришли епископы на Архиерейском соборе Константинопольской церкви, который проходит в Стамбуле.

Как сообщает КП, президент Украины уже радостно отреагировал на это решение.

Гордон пишет, что на открытии собора вселенский патриарх Варфоломей также прочитал доклад о московском самоуправстве относительно Киевской митрополии, начиная с XV века.

Накануне собора состоялась встреча Варфоломея и Московского патриарха Кирилла. На ней, по неофициальной информации, обсуждался вопрос о предоставлении автокефалии Украине.

Как сообщалось ранее, 20 апреля 2018 года, по поручению Петра Порошенко, заместитель главы Администрации Президента посетил Стамбул и передал Вселенскому Патриарху Варфоломею обращение Президента Украины, с просьбой предоставить Томос об Автокефалии Православной Церкви в Украине. При этом в обращении не уточняется, для какой Церкви Порошенко просит автокефалии в Стамбуле, ведь такой структуры, как «Поместная Церковь в Украине» в стране попросту не существует.