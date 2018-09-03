Первокурсник устроил кровавую резню в общежитии столичного вуза

В общежитии столичного Национального авиационного университета произошла поножовщина. Как выяснили журналисты «Фразы», резню учинил студент-первокурсник.

Как сообщили в прокуратуре Киева, инцидент произошел в час ночи 1 сентября в общежитии НАУ по улице Нежинской, где молодой парень с ножом набросился на студентов.

Сообщается, что первокурсник пытался попасть внутрь, куда его не пускали другие ребята, в ответ на что он достал нож и ранил двух человек.

По данным правоохранителей, один из студентов получил тяжкие телесные повреждения, а другой отделался легкими ранениями.

Против молодого отморозка начато расследование по ч. 1 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Как писала «Фраза», на днях полиция с трудом угомонила толпу студентов-дебоширов на окраине Киева.