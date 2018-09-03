В Киеве задержали вора, который специализировался на школах и детсадах

Правоохранители задержали злоумышленника, который обокрал более полутора десятка учебных заведений в Соломенском районе Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, следствие установило, что 13 июня 2018 года злоумышленник взломал дверь и проник в помещение школы № 310, расположенной по бульвару Вацлава Гавела, откуда похитил ноутбук и мультимедийный проектор.

В результате следственных мероприятий по месту жительства задержанного 39-летнего мужчины работники полиции обнаружили вещи, похищенные из этой школы, а также много другого имущества. Подозреваемый признался, что кроме указанной школы, в течение года обокрал еще 16 детских учебных заведений, расположенных на территории Соломенского района Киева.

Часть похищенного он сдал в ломбард, где правоохранителям эту информацию подтвердили.

На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2017 года в киевских школах появились частные охранники. Цена на услуги охранной компании составляет в среднем 20 тыс. грн. в месяц.