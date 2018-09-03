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Кремль отправил в Донецк спецгруппу на поиски киллеров Захарченко, – российские СМИ

Кремль отправил в Донецк спецгруппу на поиски киллеров Захарченко, – российские СМИ

Убийство «главы» самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко настолько потрясло Кремль, что в Донецк уже отправили спецгруппу на поиски его киллеров. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут российские СМИ.

Как сообщает издание Росбалт со ссылкой на свой источник в силовых органах ДНР, «группа специалистов по поручению президента РФ уже прибыла в Донецк».

Как цитирует издание источник: «Вчера ночью приехала группа от Владимира Путина. Серьезные ребята. Российский президент сказал: найти и наказать». Также источник говорит, что в гибели их лидера виновата охрана: «Эта смерть – некомпетентность полная».

Кроме этого отмечается, что ранее подозреваемые в убийстве уже отпущены.

Как сообщает источник: «Реальных исполнителей так и не задержали. Эксперты утверждают, что на ту закладку ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастны к ней быть не могли».

Как писала «Фраза», ранее сообщалось, Александра Захарченко убили во время поминок по Иосифу Кобзону. Взрывчатка могла быть замаскировано под некий осветительный прибор. Взрыв прогремел в кафе «Сепар».

Ранее в Киеве тоже прошла «церемония прощания» с главарем ДНР.

Также сепаратистские СМИ сообщили, что с Александром Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек.

Тэги: Владимир Путин, политика, Александр Захарченко, ДНР, война на Донбассе

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