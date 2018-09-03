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Разборки американских подростков на вечеринке завершились стрельбой – есть раненные

Разборки американских подростков на вечеринке завершились стрельбой – есть раненные

В США произошла очередная стрельба, в результате которой пострадали подростки. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент случился в Бирмингеме (штат Алабама).

По данным местной полиции, стреляли на вечеринке для подростков в местном клубе WorkPlay. В результате стрельбы пострадали не менее семи человек. Отмечается, что один из подростков получил тяжелые ранения.

ЧП случилось в ночь на понедельник, 3 сентября.

На месте стрельбы нашли четырнадцать гильз.

Полиция уже задержала предположительных стрелков. Сообщается, что перестрелка началась после спора двух подростков, они вышли на улицу с друзьями, где и случилась стрельба.

Как писала «Фраза», в США открыли огонь по людям на футбольном матче.

Ранее в США киберспортсмен устроил бойню в прямом эфире.

Тэги: США, мир, стрельба, ЧП

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