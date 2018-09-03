Разборки американских подростков на вечеринке завершились стрельбой – есть раненные

В США произошла очередная стрельба, в результате которой пострадали подростки. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент случился в Бирмингеме (штат Алабама).
По данным местной полиции, стреляли на вечеринке для подростков в местном клубе WorkPlay. В результате стрельбы пострадали не менее семи человек. Отмечается, что один из подростков получил тяжелые ранения.
ЧП случилось в ночь на понедельник, 3 сентября.
На месте стрельбы нашли четырнадцать гильз.
Полиция уже задержала предположительных стрелков. Сообщается, что перестрелка началась после спора двух подростков, они вышли на улицу с друзьями, где и случилась стрельба.
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