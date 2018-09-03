У Кличко придумали для киевлян новый «мусорный» тариф

Для киевлян уже с сентября в платежках за услуги ЖКХ вводится новый тариф. Как выяснили журналисты «Фразы», жители столицы будут отдельно платить за «вывоз бытовых отходов».

Как сообщают в пресс-службе КГГА, новый «мусорный» тариф будет зависеть от количества жильцов, прописанных в квартире. Ранее киевляне платили за мусор в зависимости от площади имущества. В мэрии надеются, что киевляне «добровольно предоставят информацию о фактически проживающих в доме людях».

В КГГА отмечают, что подобное новшество «приведет к справедливому и правильному расчету объемов вывоза мусора». Там добавили, что, «при несоответствии реально проживающих людей к зарегистрированным в квартире жильцам, может сложиться ситуация, когда мусор будет накапливаться».

Киевлянам говорят, что новый тариф обойдется кошельку минимум в 20-25 гривен за одного человека в месяц.

Как писала «Фраза», киевлянам рассказали, когда в их кранах снова может появиться горячая вода.

Ранее субсидии на оплату ЖКХ для украинцев сократили до минимума.