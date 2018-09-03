На Львовщине в одном из кафе отравились люди, среди пострадавших – дети

В Бродовском районе Львовской области случилось массовое отравление людей. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло в селе Суходолы.

По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, 1 сентября люди праздновали день рождения в кафе «София», после чего, отравившись местной пищей, семь человек были госпитализированы.

Сообщается, что среди отравившихся – двое детей.

Люди были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Сообщается, что пострадавшим «проводят полный комплекс лечебно-диагностических процедур».

Идет проверка заведения. Не исключено, что количество жертв может вырасти.

Как писала «Фраза», в лагере на Буковине отравились молодые спортсмены из Киевской области.

Ранее на свадьбе в депутатском ресторане на Волыни отравились более двух десятков человек.