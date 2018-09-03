В Германии хотят установить памятник жертвам нацистов в Восточной Европе. Но не знают, как это сделать, чтоб никого не обидеть

В Германии обсуждают создание памятника жертвам нацизма в Восточной Европе. Как выяснили журналисты «Фразы», до сегодняшнего дня подобный монумент в Германии отсутствует.

Как сообщает Deutsche Welle, пункт о «диалоге с восточноевропейскими соседями» с целью напомнить о «всех жертвах немецкой войны на уничтожение на Востоке» содержится в коалиционном соглашении немецкого федерального правительства между правящими консерваторами из блока ХДС/ХСС и социал-демократами.

При этом возникла дискуссия о том, как именно реализовать эту идею: установить отдельные монументы восточноевропейским народам, пострадавшим от нацизма, или же поставить общий памятник для украинцев, поляков, россиян и белорусов.

Как заявил в интервью изданию историк Мартин Ауст, проблема в том, что «национал-социалисты называли людей, которых они уничтожали, терминами, которые отличаются от тех, которыми описывают их потомки жертв». «Нацисты говорили сначала о евреях, затем о поляках, как славянах, и в конце концов преимущественно о большевиках и „жителях Советского Союза“, лишь изредка упоминая русских и украинцев как славян», — объясняет эксперт, подчеркнув, что потомки жертв войны из Советского Союза сегодня предпочитают говорить о себе в национальных категориях — как об украинцах, россиянах и белорусах.

Говоря об Украине историк также заметил, что «правые националистические силы» здесь пытаются «наложить свой отпечаток на культуру памяти». «Законодательство в Украине криминализирует советские элементы украинского прошлого. Однако оно не принимает во внимание коллаборации во время Холокоста и массовое убийство поляков, совершенное украинцами в 1943-44 годах, и предпочитает видеть память об украинцах исключительно как жертвах или героях», — заключил Ауст.

Как сообщала «Фраза», 31 января 2014 года президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины об ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны — советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев». А также «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма».

В конце 2017 года Украина и США выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в Генеральной ассамблее ООН.