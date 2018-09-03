Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Германии хотят установить памятник жертвам нацистов в Восточной Европе. Но не знают, как это сделать, чтоб никого не обидеть

В Германии хотят установить памятник жертвам нацистов в Восточной Европе. Но не знают, как это сделать, чтоб никого не обидеть

В Германии обсуждают создание памятника жертвам нацизма в Восточной Европе. Как выяснили журналисты «Фразы», до сегодняшнего дня подобный монумент в Германии отсутствует.

Как сообщает Deutsche Welle, пункт о «диалоге с восточноевропейскими соседями» с целью напомнить о «всех жертвах немецкой войны на уничтожение на Востоке» содержится в коалиционном соглашении немецкого федерального правительства между правящими консерваторами из блока ХДС/ХСС и социал-демократами.

При этом возникла дискуссия о том, как именно реализовать эту идею: установить отдельные монументы восточноевропейским народам, пострадавшим от нацизма, или же поставить общий памятник для украинцев, поляков, россиян и белорусов.

Как заявил в интервью изданию историк Мартин Ауст, проблема в том, что «национал-социалисты называли людей, которых они уничтожали, терминами, которые отличаются от тех, которыми описывают их потомки жертв». «Нацисты говорили сначала о евреях, затем о поляках, как славянах, и в конце концов преимущественно о большевиках и „жителях Советского Союза“, лишь изредка упоминая русских и украинцев как славян», — объясняет эксперт, подчеркнув, что потомки жертв войны из Советского Союза сегодня предпочитают говорить о себе в национальных категориях — как об украинцах, россиянах и белорусах.

Говоря об Украине историк также заметил, что «правые националистические силы» здесь пытаются «наложить свой отпечаток на культуру памяти». «Законодательство в Украине криминализирует советские элементы украинского прошлого. Однако оно не принимает во внимание коллаборации во время Холокоста и массовое убийство поляков, совершенное украинцами в 1943-44 годах, и предпочитает видеть память об украинцах исключительно как жертвах или героях», — заключил Ауст.

Как сообщала «Фраза», 31 января 2014 года президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины об ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны — советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев». А также «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма».

В конце 2017 года Украина и США выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в Генеральной ассамблее ООН.

Тэги: Германия, Украина, памятник, Россия, мир, Польша, нацизм, Беларусь

Комментарии

Колонка автора
03.09.18 09:43

Украинский зоопарк, или как Порошенко победит

Автор: Евгений Селяков

Статьи

03.09.18 09:04

«Не разговаривайте мне на этой вашей украинской мове!»

Автор: Всеволод Непогодин

Главная новость дня

У Кличко придумали для киевлян новый «мусорный» тариф

У Кличко придумали для киевлян новый «мусорный» тариф
03.09.18 11:30
1365
Последние новости
03.09.18 12:59

Кремль отправил в Донецк спецгруппу на поиски киллеров Захарченко, – российские СМИ
03.09.18 12:36

Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»
03.09.18 11:56

Разборки американских подростков на вечеринке завершились стрельбой – есть раненные
03.09.18 11:39

Украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане, – СМИ
03.09.18 11:30

У Кличко придумали для киевлян новый «мусорный» тариф
03.09.18 11:17

На Львовщине в одном из кафе отравились люди, среди пострадавших – дети
03.09.18 10:22

В Германии хотят установить памятник жертвам нацистов в Восточной Европе. Но не знают, как это сделать, чтоб никого не обидеть
03.09.18 10:16

В США похоронили сенатора Маккейна. Визит Порошенко уже назвали «последним посланием» политика
03.09.18 09:47

Нардеп рассказал, как после «химатаки» Россия хочет качать днепровскую воду в Крым
03.09.18 09:20

Грандиозный пожар уничтожил Национальный музей в Бразилии. Сгорел двухсотлетний «пласт истории»

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»
Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»
Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»
Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»
Украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане, – СМИ
Украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане, – СМИ
В США похоронили сенатора Маккейна. Визит Порошенко уже назвали «последним посланием» политика
В США похоронили сенатора Маккейна. Визит Порошенко уже назвали «последним посланием» политика
Грандиозный пожар уничтожил Национальный музей в Бразилии. Сгорел двухсотлетний «пласт истории»
Грандиозный пожар уничтожил Национальный музей в Бразилии. Сгорел двухсотлетний «пласт истории»
Полиция рапортовала о раскрытии дела о загадочном убийстве известного ученого на День знаний
Полиция рапортовала о раскрытии дела о загадочном убийстве известного ученого на День знаний
В Киеве тоже прошла «церемония прощания» с Захарченко
В Киеве тоже прошла «церемония прощания» с Захарченко
С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов
С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов
В Сочи съехал в реку и загорелся пассажирский Boeing 737
В Сочи съехал в реку и загорелся пассажирский Boeing 737
В Киеве байкер сбежал с места ДТП, когда увидел, что натворил
В Киеве байкер сбежал с места ДТП, когда увидел, что натворил
В Черном море на ходу взорвался гидроцикл с людьми. Момент взрыва попал на видео
В Черном море на ходу взорвался гидроцикл с людьми. Момент взрыва попал на видео
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.