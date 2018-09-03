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Нардеп рассказал, как после «химатаки» Россия хочет качать днепровскую воду в Крым

Нардеп рассказал, как после «химатаки» Россия хочет качать днепровскую воду в Крым

Народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия хочет поставлять воду в аннексированный Крым из Днепра. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил у себя в «Фейсбуке».

По словам политика, «началось осторожное зондирование возможности восстановления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу».

Рефат Чубаров заявляет, что в качестве аргументов, «призванных разжалобить официальные власти Украины и международное сообщество», используют последствия экологической катастрофы после ядовитых выбросов завода «Крымский титан». Он добавил, что, как говорят власти РФ, «нехватка воды для заполнения отстойников привела к чрезмерной концентрации кислоты, что стало причиной отравления окрестностей».

Такие заявления нардеп назвал «попыткой любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма». Он добавил, что «такой возможности оккупантам мы не дадим».

В свою очередь, «Укринформ» передает, что в Херсонской области прошел забор проб воды, почвы и воздуха для определения загрязнения территории области заводом «Крымский титан». Сообщается, что «из-за дефицита воды обнажились 42 квадратных километра кислотного накопителя, с которого происходит испарение и дальнейшее конденсирование опасных соединений». Отмечается, что это несет опасность для здоровья жителей Армянска, Красноперекопска и населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов.

Как писала «Фраза», ранее стали известны подробности ЧП с выбросом вредных химических веществ на «Крымском титане». Сильнее всех пострадал поселок Перекоп. В домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай. Из-за смога, который особенно ощутим в вечернее время, жители опасаются выпускать из дома детей.

Тэги: Крым, общество, Россия, экология

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