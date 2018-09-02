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Главные новости за 1-2 сентября 2018 года

Главные новости за 1-2 сентября 2018 года

С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов. В Донецком театре оперы и балета простились с «главой» самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко. Церемония прощания продлилась более четырех часов, ее посетили десятки тысяч человек.

Из ЛНР сбежал «глава правительства». «Председатель правительства ЛНР» Сергей Козлов сбежал из «республики» в целях собственной безопасности. Заявление о снятии с себя полномочий главы Совмина он опубликовал в социальной сети Facebook.

В ЛНР сделали заявление по поводу бегства «главы правительства». В «пресс-службе Совета министров» ЛНР опровергли информацию о том, что «глава правительства» Сергей Козлов снял с себя полномочия и покинул территорию «республики». Информация о бегстве чиновника оказалась не более чем информационным вбросом.

В Украине под покровом ночи отключили аналоговое ТВ. В Украине произошло отключение аналогового телевидения. Прекращение трансляции общедоступных телеканалов произошло вопреки решению суда.

В Николаеве при таинственных обстоятельствах зарезали профессора, писавшего о Голодоморе. В Николаеве на 3-й Слободской улице произошло умышленное убийство. Жертвой неизвестных преступников стал Николай Шитюк ‒ профессор Николаевского национального университета им. Сухомлинского.

В Киеве одним ударом в сердце убили молодого мужчину. В Киеве произошло умышленное убийство. Трагедия случилась в одном из подземных переходов в Голосеевском районе.

В Сочи съехал в реку и загорелся пассажирский Boeing 737. В аэропорту российского города Сочи (Краснодарский край) произошел авиаинцидент, в котором пострадали 18 человек и погиб работник аэропорта. Воздушное судно Boeing 737 выкатилось за пределы ВПП, после чего скатилось в реку и загорелось.

В Москве простились с Кобзоном. Не обошлось без скандала. В московском Концертном зале имени Чайковского простились с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Церемонию прощания которая длилась более четырех часов, посетили тысячи людей.

Тэги: Киев, Украина, общество, мир, ДНР

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