В Москве прошла церемония прощания с Иосифом Кобзоном

В московском Концертном зале имени Чайковского простились с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Как выяснили журналисты «Фразы», церемонию прощания которая длилась более четырех часов, посетили тысячи людей.

Как передает РИА, среди первых известных людей, которые пришли проститься с певцом были женщина-космонавт Валентина Терешкова и врач Леонид Рошаль.

Сообщается, что церемонию прощания посетили так же президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства почтил память знаменитого исполнителя минутой молчания. После этого Владимир Путин высказал слова поддержки вдове, детям и внукам Иосифа Кобзона.

Так же сообщается, что певца похоронят рядом с матерью, в иудейской части Востряковского кладбища.

Как писала «Фраза», в Москве скончался певец Иосиф Кобзон.