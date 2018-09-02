В Москве простились с Кобзоном. Не обошлось без скандала

В московском Концертном зале имени Чайковского простились с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Как выяснили журналисты «Фразы», церемонию прощания которая длилась более четырех часов, посетили тысячи людей.

Как передают государственные РИА «Новости», первыми среди известных людей, которые пришли проститься с певцом, были женщина-космонавт Валентина Терешкова и врач Леонид Рошаль.

Сообщается, что церемонию прощания посетили так же президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства почтил память Кобзона минутой молчания. После этого Владимир Путин высказал слова поддержки вдове, детям и внукам Иосифа Кобзона.

Так же сообщается, что певца похоронят рядом с матерью, в иудейской части Востряковского кладбища.

В то же время, траурное мероприятие не избежало скандала. Как сообщает издание «ВладТайм», в очередной раз с нелучшей стороны проявила себя балерина Анастасия Волочкова, устроившая «разборки» с представителями прессы из-за трансляции траурного мероприятия онлайн. Волочкова обвинила сотрудников СМИ в том, что «из траура и горя» они создали «развлекательное шоу».

Кроме того, «масла в огонь» подлил знаменитый грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, которого связывали весьма напряженные отношения с Кобзоном. Как передает «Вокруг.Тв», Кикабидзе не пришел на церемонию прощания, поскольку, по его словам, его «никто не приглашал на похороны».

Как писала «Фраза», в Москве скончался певец Иосиф Кобзон.