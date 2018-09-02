Собака стала главным «свидетелем» ночного убийства на Троещине

В ночь на 2 сентября в Киеве, в многоквартирном доме по улице Радунской произошло «бытовое» убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», всё началось с того, что в полицию обратилась жительница массива Троещина и заявила, что ее сын пошел гулять с собакой и куда-то пропал.

Как передает «Информатор», женщина назвала полицейским все возможные адреса пребывания сына. Одним из них являлась квартира в доме по улице Радунской, 38.

Прибыв по данному адресу, патрульные полицейские поднялись на девятый этаж, где услышали шум борьбы и крики о помощи. На звонки и стуки в дверь из квартиры откликнулся мужчина, который продолжал просить помощи, но дверь не открывал. Спустя несколько минут копам удалось уговорить его открыть дверь и впустить их в квартиру.

Войдя в жилище, полицейские увидели разбитую посуду, стекла, поломанную и перевернутую мебель. В одной из комнат они обнаружили труп неизвестного мужчины в луже крови, а на пороге квартиры ‒ окровавленный нож.

На вопросы правоохранителей мужчина, который впустил их в квартиру ответить не мог. Сообщается, что он вел себя неадекватно и, указав на собаку, которая тоже находилась в квартире, сказал, что «она вам все расскажет». Выяснилось, что это и был тот самый мужчина с собакой, которого искала мать.

Предварительно установлено, что убитым является хозяин квартиры, который в последнее время злоупотреблял алкоголем. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Как писала «Фраза», в Киеве неизвестные зарезали мужчину и подожгли его квартиру.

Ранее в Крыму мужчина зарезал собутыльника и подался в бега.