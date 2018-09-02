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В Николаеве при таинственных обстоятельствах зарезали профессора, писавшего о Голодоморе

В Николаеве при таинственных обстоятельствах зарезали профессора, писавшего о Голодоморе

В Николаеве на 3-й Слободской улице произошло умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой неизвестных преступников стал Николай Шитюк ‒ профессор Николаевского национального университета им. Сухомлинского.

Как передают «Новости N», труп Николая Шитюка был найден хозяйкой квартиры, у которой он снял помещение всего на три часа. По истечении указанного времени женщина позвонила своему квартиранту, однако тот не брал трубку. Когда она приехала на квартиру, то обнаружила арендатора мертвым. Из спины у него торчал нож.

В настоящее время правоохранители выясняют, с кем именно профессор мог встречаться на съемной квартире и устанавливают возможных очевидцев преступления.

Сообщается так же, что Николай Шитюк являлся одним из наиболее известных в Украине и мире исследователей Голодомора. Он был автором свыше 200 научных работ.

Как писала «Фраза», в Киеве неизвестные зарезали мужчину и подожгли его квартиру.

Ранее в одесской квартире зарезали семейную пару.

Тэги: убийство, общество, Голодомор, Николаев, ученый

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