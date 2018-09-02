В Украине под покровом ночи отключили аналоговое ТВ

В ночь на 1 сентября в Украине произошло отключение аналогового телевидения. Как выяснили журналисты «Фразы», прекращение трансляции общедоступных телеканалов произошло вопреки решению суда.

Как передает ТСН, концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины (КРРТ) умышленно нарушил закон по указанию «сверху», проигнорировав решение Сарненского городского суда о запрете отключения телевещания.

В этом журналистам признался генеральный директор КРРТ Петр Семерей. По его словам, приказ об отключении аналогового ТВ он получил около десяти часов вечера от своего руководства ‒ главы Госспецсвязи. «Я нарушил закон», ‒ добавил Петр Семерей.

Сообщается так же, что в Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания незаконное решение об отключении вещания восприняли по-разному. «Парламентская» часть его членов резко осудила подобные действия, «президентская» же от комментариев отказалась.

Таким образом, почти половина населения Украины на сегодняшний день осталась без телевидения.

Как писала «Фраза», 700 тысяч неимущих украинцев получает цифровые «зомбоящики» за наш с вами счет.

Ранее в Крыму отключение украинских телеканалов объяснили «техническими неполадками».