В ЛНР сделали заявление по поводу бегства «главы правительства»

В «пресс-службе Совета министров» ЛНР опровергли информацию о том, что «глава правительства» Сергей Козлов снял с себя полномочия и покинул территорию «республики». Как выяснили журналисты «Фразы», информация о бегстве чиновника оказалась не более чем информационным вбросом.

Как сообщает РИА со ссылкой на «пресс-службу Совмина ЛНР», Сергей Козлов не имеет учетных записей в социальных сетях и «любая информация, размещенная в социальных сетях от его имени, не соответствует действительности».

Ранее сообщалось, что Сергей Козлов покинул свой пост и сбежал за пределы «республики», опасаясь за свою жизнь после убийства Александра Захарченко.

Об этом он, якобы, заявил на своей странице в Facebook.

Как писала «Фраза», из ЛНР сбежал «глава правительства».