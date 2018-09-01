«День первокурсника» в киевском КПИ закончился смертью

Утром 1 сентября в Киеве погиб студент-первокурсник Киевского политехнического института. Как выяснили журналисты «Фразы», парень сорвался с третьего этажа общежития, пытаясь залезть в окно.

Как передает ГУНП в Киеве, приблизительно в 7 часов утра в дежурную часть Соломенского РУ поступило сообщение о падении парня на улице Борщаговской. На месте инцидента, рядом с профкомом КПИ, прибывшие копы обнаружили тело погибшего студента ‒ уроженца Донецкой области, 2000 года рождения.

По словам свидетеля происшествия, парень сорвался с третьего этажа, вероятно, пытаясь через окно попасть в комнату общежития.

По факту гибели парня открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины («умышленное убийство») с дополнительной квалификацей ‒ «несчастный случай».

Как писала «Фраза», ранее в центре Харькова иностранец выпал из окна квартиры, в которой находился труп женщины.

Ранее в Тернополе призывник, убегая из военкомата через окно, выпал с пятого этажа.