В Киеве одним ударом в сердце убили молодого мужчину

Рано утром 1 сентября в Киеве произошло убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия случилась в одном из подземных переходов в Голосеевском районе.

Как передает «Еспресо», приблизительно в 4 часа утра в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что в подземном переходе по проспекту Лобановского лежит окровавленный мужчина. К месту происшествия немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативная группа и карета «скорой помощи».

Согласно сообщению пресс-службы ГУНП, прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили мужчину в луже крови, без признаков жизни. Предварительно, смерть наступила от удара острым предметом в область сердца. На вид, погибшему 25-30 лет, он был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту. Документов при нем не обнаружено.

Сообщается, что в настоящее время полицейские выясняют личность погибшего, а так же устанавливают лиц, причастных к убийству.

Как писала «Фраза», в центре Харькова в мешке был найден труп мужчины.

Ранее в коллекторе на Борщаговке был найден труп мужчины.