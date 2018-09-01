Захарченко убили на поминках хитрым способом, - соцсети

«Главу ДНР» Александра Захарченко убили во время поминок по Иосифу Кобзону. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в Telegram.

Предположительно, взрывчатка могла быть замаскировано под некий осветительный прибор. Напомним, взрыв прогремел в кафе «Сепар».

Как ранее сообщалось, российские СМИ заявили о смерти «главы ДНР» Захарченко от рук «украинских диверсантов».

Также сообщалось, что временным «главой ДНР» станет «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников.

После убийства Захарченко, войска ДНР приведены в высшую степень боевой готовности.

Напомним также, что уже появилось видео с места убийства Захарченко.