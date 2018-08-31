Создатели зловещей игры «Момо» ищут жертвы через приватные настройки в соцсетях

Создатели смертельно опасной игры «Момо» охотятся за жителями Украины и России через новые приватные настройки. Как выяснили журналисты «Фразы», российские СМИ сообщают, что речь идет о настройках в различных социальных сетях.

В частности, не так давно в неизвестная особа с аватаркой «Момо» появилась в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 29 августа 2018 года в Каменском произошло самоубийство: мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки, упал на козырек подъезда и разбился насмерть. Местные жители не исключают, что к такому поступку его могла подтолкнуть зловещая игра «Момо».

Также на днях похожий случай произошел в Кривом Роге. Там из окна шестого этажа выпрыгнула 13-летняя девочка. В ее телефоне среди прочих контактов был и «Момо».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сети стремительно набирает популярности новая опасная игра «Момо», которую сравнивают с известной игрой «Синий кит», подталкивавшая подростков к самоубийству. Новая игра распространяется через мессенджер Whatsapp.