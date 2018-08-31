Власти ДНР серьезно напряглись после убийства Захарченко

После убийства Захарченко, войска ДНР приведены в высшую степень боевой готовности. Как выяснили журналисты «Фразы», власти ДНР призвали местное население сохранять спокойствие.

Кроме того стало известно, что в связи с убийством Захарченко Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Акт международного терроризма». Об этом сообщила представитель комитета Светлана Петренко.

Как ранее сообщалось, российские СМИ заявили о смерти «главы ДНР» Захарченко от рук «украинских диверсантов».

Также сообщалось, что временным «главой ДНР» станет «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников.

Напомним, Владимир Путин, комментируя смерть «главы ДНР» Александра Захарченко, рассказал о тех, то кто выбрал «путь террора» и не хочет вести диалог с «жителями юго-востока».

Напомним также, что уже появилось видео с места убийства Захарченко.