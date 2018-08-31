Стало известно, кто занял место Захарченко и как убийство «главы ДНР» отразится на минских договоренностях

Временным «главой ДНР» станет «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников. Как выяснили журналисты «Фразы», эту информация обнародовал «депутат ДНР» Владислав Бердичевский.

В свою очередь, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что убийство Захарченко ставит крест на минских договоренностях.

Как ранее сообщалось, российские СМИ заявили о смерти «главы ДНР» Захарченко от рук «украинских диверсантов».

Напомним, Владимир Путин, комментируя смерть «главы ДНР» Александра Захарченко, рассказал о тех, то кто выбрал «путь террора» и не хочет вести диалог с «жителями юго-востока».

Напомним также, что уже появилось видео с места убийства Захарченко.