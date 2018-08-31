На кадрах с места убийства Захарченко виден обгоревший труп

В Сети появилось видео с места убийства «главы ДНР» Александра Захарченко. Как выяснили журналисты «Фразы», видео показал канал «Россия».

На кадрах виден труп, который лежит на носилках. Также на видео видно разрушенной кафе и спасательная техника.



Как ранее сообщалось, российские СМИ заявили о смерти «главы ДНР» Захарченко от рук «украинских диверсантов».

Напомним, Владимир Путин, комментируя смерть «главы ДНР» Александра Захарченко, рассказал о тех, то кто выбрал «путь террора» и не хочет вести диалог с «жителями юго-востока».