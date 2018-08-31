Комментируя убийство Захарченко Путин особо слова не подбирал

Владимир Путин, комментируя смерть «главы ДНР» Александра Захарченко, рассказал о тех, то кто выбрал «путь террора» и не хочет вести диалог с «жителями юго-востока». Как выяснили журналисты «Фразы», заявление президента РФ опубликовал сайт Кремля.

Путин назвал Захарченко «патриотом Донбасса», который «встал на его защиту». Убийство «главы ДНР» Путин назвал «подлым» и заявил, что за ним стоят те, кто «не хотят искать мирное, политическое решение конфликта».

Президент РФ также заявил, что «поставить народ Донбасса на колени» не получится, а «организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание».

Как ранее сообщалось, российские СМИ сообщают о смерти «главы ДНР» Захарченко от рук «украинских диверсантов».