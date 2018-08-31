Российские СМИ сообщают о смерти «главы ДНР» Захарченко от рук «украинских диверсантов»

Глава так называемой «Донецкой народной республики» Александр Захарченко скончался в результате взрыва в Донецке. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, взрыв прогремел в кафе с символичным названием «Сепар».

Как сообщает российский пропагандистский ресурс Life, Захарченко скончался в больнице от полученных ран. Также есть информация, что в результате взрыва ранен так называемый «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев.

По данным Страна.ua, Инцидент произошел на улице Пушкина, всего в нескольких сотнях метров от резиденции Александра Захарченко.

В то же время российский «Интерфакс», ссылаясь на источник в «силовых структурах Донецка» сообщил о задержании якобы подозреваемых в совершении этого преступления. В частности, как утверждается, в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого были задержаны «несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица».

В Службе безопасности Украины уже подтвердили эту информацию. «Да, по нашей информации это соответствует действительности. Мы считаем это результатом межусобных войн», — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии «Украинской правде».

Как сообщала «Фраза», 17 октября 2016 года в Донецке был убит террорист из организации «Донецкая народная республика» Арсений Павлов по кличке «Моторола».

27 января 2017 года, в России скончался один из организаторов так называемой «Луганской народной республики» и первый «глава» непризнанной республики Валерий Болотов. Скончался он, предварительно, от сердечного приступа.

8 февраля 2017 года стало известно о смерти командира террористической организации «Сомали» Михаила Толстых по кличке «Гиви». По предварительным данным, в результате взрыва в штабе «Сомали» начался сильный пожар, Гиви находился в своем кабинете.